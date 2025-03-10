PWV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Invesco Large Cap Value ETF hisse senedi 64.71 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 64.63 - 64.76 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 64.78 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 19 değerine ulaştı. PWV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco Large Cap Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Invesco Large Cap Value ETF hisse senedi şu anda 64.71 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 10.71% ve USD değerlerini izler. PWV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

PWV hisse senedi nasıl alınır? Invesco Large Cap Value ETF hisselerini şu anki 64.71 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 64.71 ve Ask 65.01 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 19 ve günlük değişim oranı -0.08% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PWV fiyat hareketlerini takip edin.

PWV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Invesco Large Cap Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 50.84 - 65.59 ve mevcut fiyatı 64.71 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 64.71 veya Ask 65.01 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.68% ve 6 aylık değişim oranı 13.43% değerlerini karşılaştırır. PWV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco Large Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Invesco Large Cap Value ETF hisse senedi yıllık olarak 65.59 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 50.84 - 65.59). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 64.78 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco Large Cap Value ETF performansını takip edin.

Invesco Large Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Invesco Large Cap Value ETF (PWV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 50.84 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 64.71 ve hareket ettiği yıllık aralık 50.84 - 65.59 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PWV fiyat hareketlerini izleyin.