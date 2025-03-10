通貨 / PWV
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PWV: Invesco Large Cap Value ETF
65.05 USD 0.13 (0.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PWVの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり64.72の安値と65.09の高値で取引されました。
Invesco Large Cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PWV News
- Should Invesco Large Cap Value ETF (PWV) Be on Your Investing Radar?
- PWV: Not Excited About This One (NYSEARCA:PWV)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is Invesco Large Cap Value ETF (PWV) a Strong ETF Right Now?
- PWV: A Defensive Play Trading At Low Valuation (NYSEARCA:PWV)
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- ABEQ: Focused On High-Quality Companies With Margin Of Safety (NYSEARCA:ABEQ)
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- SPYV ETF: Increased Risk, Consider Other Options (NYSEARCA:SPYV)
1日のレンジ
64.72 65.09
1年のレンジ
50.84 65.14
- 以前の終値
- 64.92
- 始値
- 64.72
- 買値
- 65.05
- 買値
- 65.35
- 安値
- 64.72
- 高値
- 65.09
- 出来高
- 77
- 1日の変化
- 0.20%
- 1ヶ月の変化
- 1.64%
- 6ヶ月の変化
- 9.83%
- 1年の変化
- 12.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K