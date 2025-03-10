통화 / PWV
PWV: Invesco Large Cap Value ETF
64.94 USD 0.11 (0.17%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PWV 환율이 오늘 -0.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 64.77이고 고가는 65.09이었습니다.
Invesco Large Cap Value ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
64.77 65.09
년간 변동
50.84 65.14
- 이전 종가
- 65.05
- 시가
- 64.95
- Bid
- 64.94
- Ask
- 65.24
- 저가
- 64.77
- 고가
- 65.09
- 볼륨
- 60
- 일일 변동
- -0.17%
- 월 변동
- 1.47%
- 6개월 변동
- 9.64%
- 년간 변동율
- 11.93%
20 9월, 토요일