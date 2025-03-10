Währungen / PWV
PWV: Invesco Large Cap Value ETF
65.00 USD 0.05 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PWV hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.77 bis zu einem Hoch von 65.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Large Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
64.77 65.00
Jahresspanne
50.84 65.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 65.05
- Eröffnung
- 64.95
- Bid
- 65.00
- Ask
- 65.30
- Tief
- 64.77
- Hoch
- 65.00
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- 1.56%
- 6-Monatsänderung
- 9.74%
- Jahresänderung
- 12.03%
