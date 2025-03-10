KurseKategorien
PWV: Invesco Large Cap Value ETF

65.00 USD 0.05 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PWV hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.77 bis zu einem Hoch von 65.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco Large Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
64.77 65.00
Jahresspanne
50.84 65.14
Vorheriger Schlusskurs
65.05
Eröffnung
64.95
Bid
65.00
Ask
65.30
Tief
64.77
Hoch
65.00
Volumen
24
Tagesänderung
-0.08%
Monatsänderung
1.56%
6-Monatsänderung
9.74%
Jahresänderung
12.03%
