PWV: Invesco Large Cap Value ETF
64.55 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PWV за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.31, а максимальная — 64.64.
Следите за динамикой Invesco Large Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
64.31 64.64
Годовой диапазон
50.84 65.06
- Предыдущее закрытие
- 64.55
- Open
- 64.64
- Bid
- 64.55
- Ask
- 64.85
- Low
- 64.31
- High
- 64.64
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.86%
- 6-месячное изменение
- 8.98%
- Годовое изменение
- 11.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.