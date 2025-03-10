CotationsSections
Devises / PWV
Retour à Actions

PWV: Invesco Large Cap Value ETF

64.94 USD 0.11 (0.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PWV a changé de -0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.77 et à un maximum de 65.09.

Suivez la dynamique Invesco Large Cap Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PWV Nouvelles

Range quotidien
64.77 65.09
Range Annuel
50.84 65.14
Clôture Précédente
65.05
Ouverture
64.95
Bid
64.94
Ask
65.24
Plus Bas
64.77
Plus Haut
65.09
Volume
60
Changement quotidien
-0.17%
Changement Mensuel
1.47%
Changement à 6 Mois
9.64%
Changement Annuel
11.93%
20 septembre, samedi