Dövizler / PRS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PRS: Prudential Financial Inc 5.625% Junior Subordinated Notes due 2
24.95 USD 0.01 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PRS fiyatı bugün 0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.86 ve Yüksek fiyatı olarak 24.99 aralığında işlem gördü.
Prudential Financial Inc 5.625% Junior Subordinated Notes due 2 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRS haberleri
- PRISA 2024 Mali Yılı Sunumu: EBITDA Büyümesi Hedefleri Aştı, Borç Oranı 19 Yılın En Düşük Seviyesinde
- PRISA FY 2024 presentation: EBITDA growth exceeds guidance, debt ratio at 19-year low
- Prudential publishes 2025 half year report and makes it available to shareholders
- Prudential Financial: Attractive Valuation After Recent Underperformance (NYSE:PRU)
- Why Does The Stock Market Exist? Here Is The Secret (SPX)
- Earnings call transcript: Prisa’s Q2 2025 revenue grows, digital subs surge
- PRISA H1 2025 slides: Subscription growth and debt restructuring drive positive results
- Impax Global Social Leaders Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:IGSLX)
- Why Prudential's Headwinds Are A Gift For Patient Investors (NYSE:PRU)
- Vivendi posts stable Q1 revenue, cuts debt after Telecom Italia exit
- Oakmark Global Fund Q1 2025 Commentary (OAKGX)
- 10 Undervalued Dividend Growth Stocks: March 2025
Günlük aralık
24.86 24.99
Yıllık aralık
22.35 25.40
- Önceki kapanış
- 24.94
- Açılış
- 24.93
- Satış
- 24.95
- Alış
- 25.25
- Düşük
- 24.86
- Yüksek
- 24.99
- Hacim
- 56
- Günlük değişim
- 0.04%
- Aylık değişim
- 1.67%
- 6 aylık değişim
- 6.99%
- Yıllık değişim
- -0.87%
21 Eylül, Pazar