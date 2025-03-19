Валюты / PRS
PRS: Prudential Financial Inc 5.625% Junior Subordinated Notes due 2
25.16 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRS за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.07, а максимальная — 25.19.
Следите за динамикой Prudential Financial Inc 5.625% Junior Subordinated Notes due 2. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PRS
- Prudential plc переносит зарегистрированный офис на Олд-Бейли в Лондоне
- Презентация годовых результатов PRISA за 2024: рост EBITDA превысил прогнозы, коэффициент долга на 19-летнем минимуме
- PRISA FY 2024 presentation: EBITDA growth exceeds guidance, debt ratio at 19-year low
- Prudential publishes 2025 half year report and makes it available to shareholders
- Prudential Financial: Attractive Valuation After Recent Underperformance (NYSE:PRU)
- Why Does The Stock Market Exist? Here Is The Secret (SPX)
- Earnings call transcript: Prisa’s Q2 2025 revenue grows, digital subs surge
- PRISA H1 2025 slides: Subscription growth and debt restructuring drive positive results
- Impax Global Social Leaders Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:IGSLX)
- Why Prudential's Headwinds Are A Gift For Patient Investors (NYSE:PRU)
- Vivendi posts stable Q1 revenue, cuts debt after Telecom Italia exit
- Oakmark Global Fund Q1 2025 Commentary (OAKGX)
- 10 Undervalued Dividend Growth Stocks: March 2025
Дневной диапазон
25.07 25.19
Годовой диапазон
22.35 25.40
- Предыдущее закрытие
- 25.15
- Open
- 25.07
- Bid
- 25.16
- Ask
- 25.46
- Low
- 25.07
- High
- 25.19
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 2.53%
- 6-месячное изменение
- 7.89%
- Годовое изменение
- -0.04%
