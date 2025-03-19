Moedas / PRS
PRS: Prudential Financial Inc 5.625% Junior Subordinated Notes due 2
24.90 USD 0.14 (0.56%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PRS para hoje mudou para -0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.88 e o mais alto foi 24.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Prudential Financial Inc 5.625% Junior Subordinated Notes due 2. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PRS Notícias
- Prudential plc transfere sede registrada para Old Bailey em Londres
- Apresentação anual da PRISA 2024: crescimento do EBITDA supera previsões, relação de dívida atinge mínima de 19 anos
- PRISA FY 2024 presentation: EBITDA growth exceeds guidance, debt ratio at 19-year low
- Prudential publishes 2025 half year report and makes it available to shareholders
- Prudential Financial: Attractive Valuation After Recent Underperformance (NYSE:PRU)
- Why Does The Stock Market Exist? Here Is The Secret (SPX)
- Earnings call transcript: Prisa’s Q2 2025 revenue grows, digital subs surge
- PRISA H1 2025 slides: Subscription growth and debt restructuring drive positive results
- Impax Global Social Leaders Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:IGSLX)
- Why Prudential's Headwinds Are A Gift For Patient Investors (NYSE:PRU)
- Vivendi posts stable Q1 revenue, cuts debt after Telecom Italia exit
- Oakmark Global Fund Q1 2025 Commentary (OAKGX)
- 10 Undervalued Dividend Growth Stocks: March 2025
Faixa diária
24.88 24.98
Faixa anual
22.35 25.40
- Fechamento anterior
- 25.04
- Open
- 24.98
- Bid
- 24.90
- Ask
- 25.20
- Low
- 24.88
- High
- 24.98
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.56%
- Mudança mensal
- 1.47%
- Mudança de 6 meses
- 6.78%
- Mudança anual
- -1.07%
