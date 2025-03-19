Divisas / PRS
PRS: Prudential Financial Inc 5.625% Junior Subordinated Notes due 2
25.04 USD 0.12 (0.48%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PRS de hoy ha cambiado un -0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.98, mientras que el máximo ha alcanzado 25.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Prudential Financial Inc 5.625% Junior Subordinated Notes due 2. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PRS News
Rango diario
24.98 25.15
Rango anual
22.35 25.40
- Cierres anteriores
- 25.16
- Open
- 25.14
- Bid
- 25.04
- Ask
- 25.34
- Low
- 24.98
- High
- 25.15
- Volumen
- 52
- Cambio diario
- -0.48%
- Cambio mensual
- 2.04%
- Cambio a 6 meses
- 7.38%
- Cambio anual
- -0.52%
