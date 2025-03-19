Währungen / PRS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PRS: Prudential Financial Inc 5.625% Junior Subordinated Notes due 2
24.94 USD 0.10 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRS hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.88 bis zu einem Hoch von 25.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Prudential Financial Inc 5.625% Junior Subordinated Notes due 2-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRS News
- Prudential plc verlegt Firmensitz nach Old Bailey in London
- PRISA Geschäftsjahr 2024: EBITDA-Wachstum übertrifft Prognose, Schuldenquote auf 19-Jahres-Tief
- PRISA FY 2024 presentation: EBITDA growth exceeds guidance, debt ratio at 19-year low
- Prudential publishes 2025 half year report and makes it available to shareholders
- Prudential Financial: Attractive Valuation After Recent Underperformance (NYSE:PRU)
- Why Does The Stock Market Exist? Here Is The Secret (SPX)
- Earnings call transcript: Prisa’s Q2 2025 revenue grows, digital subs surge
- PRISA H1 2025 slides: Subscription growth and debt restructuring drive positive results
- Impax Global Social Leaders Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:IGSLX)
- Why Prudential's Headwinds Are A Gift For Patient Investors (NYSE:PRU)
- Vivendi posts stable Q1 revenue, cuts debt after Telecom Italia exit
- Oakmark Global Fund Q1 2025 Commentary (OAKGX)
- 10 Undervalued Dividend Growth Stocks: March 2025
Tagesspanne
24.88 25.02
Jahresspanne
22.35 25.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.04
- Eröffnung
- 24.98
- Bid
- 24.94
- Ask
- 25.24
- Tief
- 24.88
- Hoch
- 25.02
- Volumen
- 58
- Tagesänderung
- -0.40%
- Monatsänderung
- 1.63%
- 6-Monatsänderung
- 6.95%
- Jahresänderung
- -0.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K