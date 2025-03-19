Dövizler / PRH
PRH: Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2
25.90 USD 0.02 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PRH fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.78 ve Yüksek fiyatı olarak 25.97 aralığında işlem gördü.
Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PRH haberleri
Günlük aralık
25.78 25.97
Yıllık aralık
23.59 26.89
- Önceki kapanış
- 25.92
- Açılış
- 25.84
- Satış
- 25.90
- Alış
- 26.20
- Düşük
- 25.78
- Yüksek
- 25.97
- Hacim
- 21
- Günlük değişim
- -0.08%
- Aylık değişim
- 1.77%
- 6 aylık değişim
- 4.69%
- Yıllık değişim
- -1.15%
21 Eylül, Pazar