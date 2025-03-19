FiyatlarBölümler
PRH: Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2

25.90 USD 0.02 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PRH fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.78 ve Yüksek fiyatı olarak 25.97 aralığında işlem gördü.

Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.78 25.97
Yıllık aralık
23.59 26.89
Önceki kapanış
25.92
Açılış
25.84
Satış
25.90
Alış
26.20
Düşük
25.78
Yüksek
25.97
Hacim
21
Günlük değişim
-0.08%
Aylık değişim
1.77%
6 aylık değişim
4.69%
Yıllık değişim
-1.15%
21 Eylül, Pazar