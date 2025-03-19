Währungen / PRH
PRH: Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2
25.92 USD 0.05 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRH hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.83 bis zu einem Hoch von 26.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.83 26.01
Jahresspanne
23.59 26.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.97
- Eröffnung
- 26.01
- Bid
- 25.92
- Ask
- 26.22
- Tief
- 25.83
- Hoch
- 26.01
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 1.85%
- 6-Monatsänderung
- 4.77%
- Jahresänderung
- -1.07%
