KurseKategorien
Währungen / PRH
Zurück zum Aktien

PRH: Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2

25.92 USD 0.05 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PRH hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.83 bis zu einem Hoch von 26.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRH News

Tagesspanne
25.83 26.01
Jahresspanne
23.59 26.89
Vorheriger Schlusskurs
25.97
Eröffnung
26.01
Bid
25.92
Ask
26.22
Tief
25.83
Hoch
26.01
Volumen
39
Tagesänderung
-0.19%
Monatsänderung
1.85%
6-Monatsänderung
4.77%
Jahresänderung
-1.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K