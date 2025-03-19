КотировкиРазделы
Валюты / PRH
Назад в Рынок акций США

PRH: Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2

26.00 USD 0.05 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PRH за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.97, а максимальная — 26.07.

Следите за динамикой Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PRH

Дневной диапазон
25.97 26.07
Годовой диапазон
23.59 26.89
Предыдущее закрытие
25.95
Open
26.05
Bid
26.00
Ask
26.30
Low
25.97
High
26.07
Объем
14
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
2.16%
6-месячное изменение
5.09%
Годовое изменение
-0.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.