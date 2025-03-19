Валюты / PRH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PRH: Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2
26.00 USD 0.05 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRH за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.97, а максимальная — 26.07.
Следите за динамикой Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PRH
- Prudential Financial: Attractive Valuation After Recent Underperformance (NYSE:PRU)
- Why Does The Stock Market Exist? Here Is The Secret (SPX)
- A Pair Trade Opportunity By Prudential Financial (NYSE:PRU)
- Impax Global Social Leaders Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:IGSLX)
- Why Prudential's Headwinds Are A Gift For Patient Investors (NYSE:PRU)
- Oakmark Global Fund Q1 2025 Commentary (OAKGX)
- 10 Undervalued Dividend Growth Stocks: March 2025
Дневной диапазон
25.97 26.07
Годовой диапазон
23.59 26.89
- Предыдущее закрытие
- 25.95
- Open
- 26.05
- Bid
- 26.00
- Ask
- 26.30
- Low
- 25.97
- High
- 26.07
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 2.16%
- 6-месячное изменение
- 5.09%
- Годовое изменение
- -0.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.