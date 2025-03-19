Divisas / PRH
PRH: Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2
25.97 USD 0.03 (0.12%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PRH de hoy ha cambiado un -0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.95, mientras que el máximo ha alcanzado 26.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
25.95 26.10
Rango anual
23.59 26.89
- Cierres anteriores
- 26.00
- Open
- 26.09
- Bid
- 25.97
- Ask
- 26.27
- Low
- 25.95
- High
- 26.10
- Volumen
- 23
- Cambio diario
- -0.12%
- Cambio mensual
- 2.04%
- Cambio a 6 meses
- 4.97%
- Cambio anual
- -0.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B