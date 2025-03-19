Moedas / PRH
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PRH: Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2
25.97 USD 0.03 (0.12%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PRH para hoje mudou para -0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.95 e o mais alto foi 26.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRH Notícias
- Prudential Financial: Attractive Valuation After Recent Underperformance (NYSE:PRU)
- Why Does The Stock Market Exist? Here Is The Secret (SPX)
- A Pair Trade Opportunity By Prudential Financial (NYSE:PRU)
- Impax Global Social Leaders Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:IGSLX)
- Why Prudential's Headwinds Are A Gift For Patient Investors (NYSE:PRU)
- Oakmark Global Fund Q1 2025 Commentary (OAKGX)
- 10 Undervalued Dividend Growth Stocks: March 2025
Faixa diária
25.95 26.10
Faixa anual
23.59 26.89
- Fechamento anterior
- 26.00
- Open
- 26.09
- Bid
- 25.97
- Ask
- 26.27
- Low
- 25.95
- High
- 26.10
- Volume
- 23
- Mudança diária
- -0.12%
- Mudança mensal
- 2.04%
- Mudança de 6 meses
- 4.97%
- Mudança anual
- -0.88%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh