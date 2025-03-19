通貨 / PRH
PRH: Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2
25.92 USD 0.05 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PRHの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり25.83の安値と26.01の高値で取引されました。
Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
25.83 26.01
1年のレンジ
23.59 26.89
- 以前の終値
- 25.97
- 始値
- 26.01
- 買値
- 25.92
- 買値
- 26.22
- 安値
- 25.83
- 高値
- 26.01
- 出来高
- 39
- 1日の変化
- -0.19%
- 1ヶ月の変化
- 1.85%
- 6ヶ月の変化
- 4.77%
- 1年の変化
- -1.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K