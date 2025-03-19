Valute / PRH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PRH: Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2
25.90 USD 0.02 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PRH ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.78 e ad un massimo di 25.97.
Segui le dinamiche di Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRH News
- Prudential Financial: Attractive Valuation After Recent Underperformance (NYSE:PRU)
- Why Does The Stock Market Exist? Here Is The Secret (SPX)
- A Pair Trade Opportunity By Prudential Financial (NYSE:PRU)
- Impax Global Social Leaders Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:IGSLX)
- Why Prudential's Headwinds Are A Gift For Patient Investors (NYSE:PRU)
- Oakmark Global Fund Q1 2025 Commentary (OAKGX)
- 10 Undervalued Dividend Growth Stocks: March 2025
Intervallo Giornaliero
25.78 25.97
Intervallo Annuale
23.59 26.89
- Chiusura Precedente
- 25.92
- Apertura
- 25.84
- Bid
- 25.90
- Ask
- 26.20
- Minimo
- 25.78
- Massimo
- 25.97
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- -0.08%
- Variazione Mensile
- 1.77%
- Variazione Semestrale
- 4.69%
- Variazione Annuale
- -1.15%
20 settembre, sabato