QuotazioniSezioni
Valute / PRH
Tornare a Azioni

PRH: Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2

25.90 USD 0.02 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PRH ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.78 e ad un massimo di 25.97.

Segui le dinamiche di Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRH News

Intervallo Giornaliero
25.78 25.97
Intervallo Annuale
23.59 26.89
Chiusura Precedente
25.92
Apertura
25.84
Bid
25.90
Ask
26.20
Minimo
25.78
Massimo
25.97
Volume
21
Variazione giornaliera
-0.08%
Variazione Mensile
1.77%
Variazione Semestrale
4.69%
Variazione Annuale
-1.15%
20 settembre, sabato