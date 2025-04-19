FiyatlarBölümler
PRG
PRG: PROG Holdings Inc

35.50 USD 0.62 (1.72%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PRG fiyatı bugün -1.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.24 ve Yüksek fiyatı olarak 35.97 aralığında işlem gördü.

PROG Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
35.24 35.97
Yıllık aralık
23.52 50.12
Önceki kapanış
36.12
Açılış
35.97
Satış
35.50
Alış
35.80
Düşük
35.24
Yüksek
35.97
Hacim
695
Günlük değişim
-1.72%
Aylık değişim
2.10%
6 aylık değişim
33.96%
Yıllık değişim
-26.62%
