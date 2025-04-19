시세섹션
통화 / PRG
주식로 돌아가기

PRG: PROG Holdings Inc

35.50 USD 0.62 (1.72%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PRG 환율이 오늘 -1.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 35.24이고 고가는 35.97이었습니다.

PROG Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRG News

일일 변동 비율
35.24 35.97
년간 변동
23.52 50.12
이전 종가
36.12
시가
35.97
Bid
35.50
Ask
35.80
저가
35.24
고가
35.97
볼륨
695
일일 변동
-1.72%
월 변동
2.10%
6개월 변동
33.96%
년간 변동율
-26.62%
20 9월, 토요일