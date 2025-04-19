통화 / PRG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PRG: PROG Holdings Inc
35.50 USD 0.62 (1.72%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PRG 환율이 오늘 -1.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 35.24이고 고가는 35.97이었습니다.
PROG Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRG News
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Why Fast-paced Mover PROG Holdings (PRG) Is a Great Choice for Value Investors
- Should Value Investors Buy Enova International (ENVA) Stock?
- KeyBanc reiterates Overweight rating on PROG Holdings stock at $45
- Should Value Investors Buy Prog Holdings (PRG) Stock?
- Enova International, Inc. (ENVA) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- IYC: Consumer Discretionary Dashboard For August (NYSEARCA:IYC)
- Are Investors Undervaluing Prog Holdings (PRG) Right Now?
- PROG Holdings declares quarterly dividend of $0.13 per share
- Despite Fast-paced Momentum, PROG Holdings (PRG) Is Still a Bargain Stock
- Is Prog Holdings (PRG) Stock Undervalued Right Now?
- PROG Holdings stock price target raised to $40 from $36 at Raymond James
- PROG Holdings, Inc. (PRG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: PROG Holdings beats Q2 2025 forecasts, stock surges
- PROG Holdings (PRG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- PROG Holdings Q2 2025 slides: EPS grows 11% despite retail partner bankruptcy
- PROG Holdings soars nearly 12% as Q2 earnings beat drives optimistic outlook
- PROG Holdings earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- FDIS: Consumer Discretionary Dashboard For July 2025
- BTIG downgrades Affirm, PROG Holdings on credit risks
- Breach Inlet Capital Urges PROG Holdings to Launch Strategic Review Process
- IYC: Consumer Discretionary Dashboard For June
- Stock Picks From Seeking Alpha's May 2025 New Analysts
- ClearBridge Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
일일 변동 비율
35.24 35.97
년간 변동
23.52 50.12
- 이전 종가
- 36.12
- 시가
- 35.97
- Bid
- 35.50
- Ask
- 35.80
- 저가
- 35.24
- 고가
- 35.97
- 볼륨
- 695
- 일일 변동
- -1.72%
- 월 변동
- 2.10%
- 6개월 변동
- 33.96%
- 년간 변동율
- -26.62%
20 9월, 토요일