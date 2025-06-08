CotationsSections
PRG: PROG Holdings Inc

35.50 USD 0.62 (1.72%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PRG a changé de -1.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.24 et à un maximum de 35.97.

Suivez la dynamique PROG Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
35.24 35.97
Range Annuel
23.52 50.12
Clôture Précédente
36.12
Ouverture
35.97
Bid
35.50
Ask
35.80
Plus Bas
35.24
Plus Haut
35.97
Volume
695
Changement quotidien
-1.72%
Changement Mensuel
2.10%
Changement à 6 Mois
33.96%
Changement Annuel
-26.62%
20 septembre, samedi