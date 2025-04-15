Валюты / PRG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PRG: PROG Holdings Inc
35.85 USD 0.32 (0.90%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRG за сегодня изменился на 0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.25, а максимальная — 35.98.
Следите за динамикой PROG Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PRG
- Why Fast-paced Mover PROG Holdings (PRG) Is a Great Choice for Value Investors
- Should Value Investors Buy Enova International (ENVA) Stock?
- KeyBanc reiterates Overweight rating on PROG Holdings stock at $45
- Should Value Investors Buy Prog Holdings (PRG) Stock?
- Enova International, Inc. (ENVA) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- IYC: Consumer Discretionary Dashboard For August (NYSEARCA:IYC)
- Are Investors Undervaluing Prog Holdings (PRG) Right Now?
- PROG Holdings declares quarterly dividend of $0.13 per share
- Despite Fast-paced Momentum, PROG Holdings (PRG) Is Still a Bargain Stock
- Is Prog Holdings (PRG) Stock Undervalued Right Now?
- PROG Holdings stock price target raised to $40 from $36 at Raymond James
- PROG Holdings, Inc. (PRG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: PROG Holdings beats Q2 2025 forecasts, stock surges
- PROG Holdings (PRG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- PROG Holdings Q2 2025 slides: EPS grows 11% despite retail partner bankruptcy
- PROG Holdings soars nearly 12% as Q2 earnings beat drives optimistic outlook
- PROG Holdings earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- FDIS: Consumer Discretionary Dashboard For July 2025
- BTIG downgrades Affirm, PROG Holdings on credit risks
- Breach Inlet Capital Urges PROG Holdings to Launch Strategic Review Process
- IYC: Consumer Discretionary Dashboard For June
- Stock Picks From Seeking Alpha's May 2025 New Analysts
- ClearBridge Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- VCR: Consumer Discretionary Sector Dashboard For April (NYSEARCA:VCR)
Дневной диапазон
35.25 35.98
Годовой диапазон
23.52 50.12
- Предыдущее закрытие
- 35.53
- Open
- 35.59
- Bid
- 35.85
- Ask
- 36.15
- Low
- 35.25
- High
- 35.98
- Объем
- 468
- Дневное изменение
- 0.90%
- Месячное изменение
- 3.11%
- 6-месячное изменение
- 35.28%
- Годовое изменение
- -25.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.