PRG: PROG Holdings Inc
36.12 USD 0.73 (2.06%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PRGの今日の為替レートは、2.06%変化しました。日中、通貨は1あたり35.58の安値と36.36の高値で取引されました。
PROG Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
35.58 36.36
1年のレンジ
23.52 50.12
- 以前の終値
- 35.39
- 始値
- 35.89
- 買値
- 36.12
- 買値
- 36.42
- 安値
- 35.58
- 高値
- 36.36
- 出来高
- 547
- 1日の変化
- 2.06%
- 1ヶ月の変化
- 3.88%
- 6ヶ月の変化
- 36.30%
- 1年の変化
- -25.34%
