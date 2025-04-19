クォートセクション
通貨 / PRG
PRG: PROG Holdings Inc

36.12 USD 0.73 (2.06%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PRGの今日の為替レートは、2.06%変化しました。日中、通貨は1あたり35.58の安値と36.36の高値で取引されました。

PROG Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
35.58 36.36
1年のレンジ
23.52 50.12
以前の終値
35.39
始値
35.89
買値
36.12
買値
36.42
安値
35.58
高値
36.36
出来高
547
1日の変化
2.06%
1ヶ月の変化
3.88%
6ヶ月の変化
36.30%
1年の変化
-25.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K