货币 / PRG
PRG: PROG Holdings Inc
35.85 USD 0.32 (0.90%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PRG汇率已更改0.90%。当日，交易品种以低点35.25和高点35.98进行交易。
关注PROG Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PRG新闻
日范围
35.25 35.98
年范围
23.52 50.12
- 前一天收盘价
- 35.53
- 开盘价
- 35.59
- 卖价
- 35.85
- 买价
- 36.15
- 最低价
- 35.25
- 最高价
- 35.98
- 交易量
- 468
- 日变化
- 0.90%
- 月变化
- 3.11%
- 6个月变化
- 35.28%
- 年变化
- -25.90%
