PRFX: PainReform Ltd
1.48 USD 0.06 (4.23%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PRFX fiyatı bugün 4.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.43 ve Yüksek fiyatı olarak 1.50 aralığında işlem gördü.
PainReform Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PRFX haberleri
- PainReform’s DeepSolar unit joins NVIDIA Connect Program
- PainReform acquires majority stake in LayerBio to advance eye surgery drug
- Painreform stock falls after announcing strategic investment in LayerBio
- PainReform invests in LayerBio to expand into ophthalmology
- Blade Ranger: Consideration from PainReform Transaction Continues to Mature Following Growth in Software Sales
Günlük aralık
1.43 1.50
Yıllık aralık
0.43 16.63
- Önceki kapanış
- 1.42
- Açılış
- 1.43
- Satış
- 1.48
- Alış
- 1.78
- Düşük
- 1.43
- Yüksek
- 1.50
- Hacim
- 346
- Günlük değişim
- 4.23%
- Aylık değişim
- 4.96%
- 6 aylık değişim
- -33.93%
- Yıllık değişim
- 138.71%
21 Eylül, Pazar