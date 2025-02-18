Währungen / PRFX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PRFX: PainReform Ltd
1.47 USD 0.05 (3.52%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRFX hat sich für heute um 3.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.43 bis zu einem Hoch von 1.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die PainReform Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRFX News
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- PainReform’s DeepSolar unit joins NVIDIA Connect Program
- PainReform acquires majority stake in LayerBio to advance eye surgery drug
- Painreform stock falls after announcing strategic investment in LayerBio
- PainReform invests in LayerBio to expand into ophthalmology
- Blade Ranger: Consideration from PainReform Transaction Continues to Mature Following Growth in Software Sales
- Why AppLovin Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AppLovin (NASDAQ:APP), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Crude Oil Gains 1.5%; Fluor Shares Plunge Following Downbeat Earnings - PainReform (NASDAQ:PRFX), Fluor (NYSE:FLR)
- US Stocks Mixed; NY State Business Activity Rises In February - Healthcare Triangle (NASDAQ:HCTI), Bio-Path Hldgs (NASDAQ:BPTH)
Tagesspanne
1.43 1.50
Jahresspanne
0.43 16.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.42
- Eröffnung
- 1.43
- Bid
- 1.47
- Ask
- 1.77
- Tief
- 1.43
- Hoch
- 1.50
- Volumen
- 288
- Tagesänderung
- 3.52%
- Monatsänderung
- 4.26%
- 6-Monatsänderung
- -34.38%
- Jahresänderung
- 137.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K