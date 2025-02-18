Valute / PRFX
PRFX: PainReform Ltd
1.48 USD 0.06 (4.23%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PRFX ha avuto una variazione del 4.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.43 e ad un massimo di 1.50.
Segui le dinamiche di PainReform Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PRFX News
- PainReform’s DeepSolar unit joins NVIDIA Connect Program
- PainReform acquires majority stake in LayerBio to advance eye surgery drug
- Painreform stock falls after announcing strategic investment in LayerBio
- PainReform invests in LayerBio to expand into ophthalmology
- Blade Ranger: Consideration from PainReform Transaction Continues to Mature Following Growth in Software Sales
Intervallo Giornaliero
1.43 1.50
Intervallo Annuale
0.43 16.63
- Chiusura Precedente
- 1.42
- Apertura
- 1.43
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Minimo
- 1.43
- Massimo
- 1.50
- Volume
- 346
- Variazione giornaliera
- 4.23%
- Variazione Mensile
- 4.96%
- Variazione Semestrale
- -33.93%
- Variazione Annuale
- 138.71%
21 settembre, domenica