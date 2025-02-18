Валюты / PRFX
PRFX: PainReform Ltd
1.38 USD 0.04 (2.99%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRFX за сегодня изменился на 2.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.34, а максимальная — 1.38.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PRFX
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- PainReform’s DeepSolar unit joins NVIDIA Connect Program
- PainReform acquires majority stake in LayerBio to advance eye surgery drug
- Painreform stock falls after announcing strategic investment in LayerBio
- PainReform invests in LayerBio to expand into ophthalmology
- Blade Ranger: Consideration from PainReform Transaction Continues to Mature Following Growth in Software Sales
- Why AppLovin Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AppLovin (NASDAQ:APP), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Crude Oil Gains 1.5%; Fluor Shares Plunge Following Downbeat Earnings - PainReform (NASDAQ:PRFX), Fluor (NYSE:FLR)
- US Stocks Mixed; NY State Business Activity Rises In February - Healthcare Triangle (NASDAQ:HCTI), Bio-Path Hldgs (NASDAQ:BPTH)
Дневной диапазон
1.34 1.38
Годовой диапазон
0.43 16.63
- Предыдущее закрытие
- 1.34
- Open
- 1.34
- Bid
- 1.38
- Ask
- 1.68
- Low
- 1.34
- High
- 1.38
- Объем
- 106
- Дневное изменение
- 2.99%
- Месячное изменение
- -2.13%
- 6-месячное изменение
- -38.39%
- Годовое изменение
- 122.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.