PRFX: PainReform Ltd
1.48 USD 0.06 (4.23%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PRFX a changé de 4.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.43 et à un maximum de 1.50.
Suivez la dynamique PainReform Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRFX Nouvelles
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- PainReform’s DeepSolar unit joins NVIDIA Connect Program
- PainReform acquires majority stake in LayerBio to advance eye surgery drug
- Painreform stock falls after announcing strategic investment in LayerBio
- PainReform invests in LayerBio to expand into ophthalmology
- Blade Ranger: Consideration from PainReform Transaction Continues to Mature Following Growth in Software Sales
- Why AppLovin Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AppLovin (NASDAQ:APP), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Crude Oil Gains 1.5%; Fluor Shares Plunge Following Downbeat Earnings - PainReform (NASDAQ:PRFX), Fluor (NYSE:FLR)
- US Stocks Mixed; NY State Business Activity Rises In February - Healthcare Triangle (NASDAQ:HCTI), Bio-Path Hldgs (NASDAQ:BPTH)
Range quotidien
1.43 1.50
Range Annuel
0.43 16.63
- Clôture Précédente
- 1.42
- Ouverture
- 1.43
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Plus Bas
- 1.43
- Plus Haut
- 1.50
- Volume
- 346
- Changement quotidien
- 4.23%
- Changement Mensuel
- 4.96%
- Changement à 6 Mois
- -33.93%
- Changement Annuel
- 138.71%
20 septembre, samedi