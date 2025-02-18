通貨 / PRFX
PRFX: PainReform Ltd
1.42 USD 0.05 (3.65%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PRFXの今日の為替レートは、3.65%変化しました。日中、通貨は1あたり1.36の安値と1.43の高値で取引されました。
PainReform Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRFX News
1日のレンジ
1.36 1.43
1年のレンジ
0.43 16.63
- 以前の終値
- 1.37
- 始値
- 1.37
- 買値
- 1.42
- 買値
- 1.72
- 安値
- 1.36
- 高値
- 1.43
- 出来高
- 177
- 1日の変化
- 3.65%
- 1ヶ月の変化
- 0.71%
- 6ヶ月の変化
- -36.61%
- 1年の変化
- 129.03%
