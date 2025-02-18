货币 / PRFX
PRFX: PainReform Ltd
1.37 USD 0.01 (0.72%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PRFX汇率已更改-0.72%。当日，交易品种以低点1.36和高点1.37进行交易。
关注PainReform Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRFX新闻
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- PainReform’s DeepSolar unit joins NVIDIA Connect Program
- PainReform acquires majority stake in LayerBio to advance eye surgery drug
- Painreform stock falls after announcing strategic investment in LayerBio
- PainReform invests in LayerBio to expand into ophthalmology
- Blade Ranger: Consideration from PainReform Transaction Continues to Mature Following Growth in Software Sales
- Why AppLovin Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AppLovin (NASDAQ:APP), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Crude Oil Gains 1.5%; Fluor Shares Plunge Following Downbeat Earnings - PainReform (NASDAQ:PRFX), Fluor (NYSE:FLR)
- US Stocks Mixed; NY State Business Activity Rises In February - Healthcare Triangle (NASDAQ:HCTI), Bio-Path Hldgs (NASDAQ:BPTH)
日范围
1.36 1.37
年范围
0.43 16.63
- 前一天收盘价
- 1.38
- 开盘价
- 1.36
- 卖价
- 1.37
- 买价
- 1.67
- 最低价
- 1.36
- 最高价
- 1.37
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.72%
- 月变化
- -2.84%
- 6个月变化
- -38.84%
- 年变化
- 120.97%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值