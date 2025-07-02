Dövizler / PPH
PPH: VanEck Pharmaceutical ETF
88.51 USD 0.10 (0.11%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PPH fiyatı bugün -0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 88.51 ve Yüksek fiyatı olarak 89.07 aralığında işlem gördü.
VanEck Pharmaceutical ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PPH haberleri
Günlük aralık
88.51 89.07
Yıllık aralık
77.67 95.27
- Önceki kapanış
- 88.61
- Açılış
- 88.65
- Satış
- 88.51
- Alış
- 88.81
- Düşük
- 88.51
- Yüksek
- 89.07
- Hacim
- 1.023 K
- Günlük değişim
- -0.11%
- Aylık değişim
- 0.01%
- 6 aylık değişim
- -1.94%
- Yıllık değişim
- -6.68%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-450.170 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%