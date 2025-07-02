クォートセクション
PPH: VanEck Pharmaceutical ETF

89.02 USD 0.41 (0.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PPHの今日の為替レートは、0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり88.64の安値と89.07の高値で取引されました。

VanEck Pharmaceutical ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
88.64 89.07
1年のレンジ
77.67 95.27
以前の終値
88.61
始値
88.65
買値
89.02
買値
89.32
安値
88.64
高値
89.07
出来高
181
1日の変化
0.46%
1ヶ月の変化
0.59%
6ヶ月の変化
-1.37%
1年の変化
-6.15%
