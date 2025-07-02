通貨 / PPH
PPH: VanEck Pharmaceutical ETF
89.02 USD 0.41 (0.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PPHの今日の為替レートは、0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり88.64の安値と89.07の高値で取引されました。
VanEck Pharmaceutical ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PPH News
- PPH: Excellent Pharmaceutical ETF, But Bad Timing To Invest (NASDAQ:PPH)
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- London hotel group completes acquisition of prime development site
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Non-executive director purchases shares in PPHE Hotel Group
- EU-USA Trade Framework Should Instill Market Optimism (NASDAQ:DAX)
- NVO Wins FDA Approval for MASH Treatment: ETFs Likely to Gain
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- ETFs in Focus on Eli Lilly's Solid Q2 Earnings, Weak Obesity Data
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- Should You Invest in the VanEck Pharmaceutical ETF (PPH)?
- ETFs to Gain on JNJ's Solid Q1 Earnings & Upbeat Outlook
- Trump Threatens 200% Pharma Tariffs, But Analyst Says This Stock Is Immune And Expected To 'Benefit' From Levies - AbbVie (NYSE:ABBV), Amgen (NASDAQ:AMGN)
- U.S. Tariffs: The End Of The 90-Day Reprieve
- One Washington move could shake Big Pharma to its core
- PPH: Global Pharma Stocks Continue To Face Headwinds, Tariffs Front And Center (PPH)
- Everything You Need To Know As We Near The End Of The U.S. 90-Day Tariff Pause
1日のレンジ
88.64 89.07
1年のレンジ
77.67 95.27
- 以前の終値
- 88.61
- 始値
- 88.65
- 買値
- 89.02
- 買値
- 89.32
- 安値
- 88.64
- 高値
- 89.07
- 出来高
- 181
- 1日の変化
- 0.46%
- 1ヶ月の変化
- 0.59%
- 6ヶ月の変化
- -1.37%
- 1年の変化
- -6.15%