Währungen / PPH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PPH: VanEck Pharmaceutical ETF
89.02 USD 0.41 (0.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PPH hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 88.64 bis zu einem Hoch von 89.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Pharmaceutical ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PPH News
- Should You Invest in the VanEck Pharmaceutical ETF (PPH)?
- PPH: Excellent Pharmaceutical ETF, But Bad Timing To Invest (NASDAQ:PPH)
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- London hotel group completes acquisition of prime development site
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Non-executive director purchases shares in PPHE Hotel Group
- EU-USA Trade Framework Should Instill Market Optimism (NASDAQ:DAX)
- NVO Wins FDA Approval for MASH Treatment: ETFs Likely to Gain
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- ETFs in Focus on Eli Lilly's Solid Q2 Earnings, Weak Obesity Data
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- Should You Invest in the VanEck Pharmaceutical ETF (PPH)?
- ETFs to Gain on JNJ's Solid Q1 Earnings & Upbeat Outlook
- Trump Threatens 200% Pharma Tariffs, But Analyst Says This Stock Is Immune And Expected To 'Benefit' From Levies - AbbVie (NYSE:ABBV), Amgen (NASDAQ:AMGN)
- U.S. Tariffs: The End Of The 90-Day Reprieve
- One Washington move could shake Big Pharma to its core
- PPH: Global Pharma Stocks Continue To Face Headwinds, Tariffs Front And Center (PPH)
- Everything You Need To Know As We Near The End Of The U.S. 90-Day Tariff Pause
Tagesspanne
88.64 89.07
Jahresspanne
77.67 95.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 88.61
- Eröffnung
- 88.65
- Bid
- 89.02
- Ask
- 89.32
- Tief
- 88.64
- Hoch
- 89.07
- Volumen
- 181
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 0.59%
- 6-Monatsänderung
- -1.37%
- Jahresänderung
- -6.15%