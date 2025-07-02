CotizacionesSecciones
PPH: VanEck Pharmaceutical ETF

89.02 USD 0.41 (0.46%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PPH de hoy ha cambiado un 0.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 88.64, mientras que el máximo ha alcanzado 89.07.

Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Pharmaceutical ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
88.64 89.07
Rango anual
77.67 95.27
Cierres anteriores
88.61
Open
88.65
Bid
89.02
Ask
89.32
Low
88.64
High
89.07
Volumen
181
Cambio diario
0.46%
Cambio mensual
0.59%
Cambio a 6 meses
-1.37%
Cambio anual
-6.15%
