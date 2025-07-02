КотировкиРазделы
Валюты / PPH
Назад в Рынок акций США

PPH: VanEck Pharmaceutical ETF

89.02 USD 0.41 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PPH за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.64, а максимальная — 89.07.

Следите за динамикой VanEck Pharmaceutical ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PPH

Дневной диапазон
88.64 89.07
Годовой диапазон
77.67 95.27
Предыдущее закрытие
88.61
Open
88.65
Bid
89.02
Ask
89.32
Low
88.64
High
89.07
Объем
181
Дневное изменение
0.46%
Месячное изменение
0.59%
6-месячное изменение
-1.37%
Годовое изменение
-6.15%
22 сентября, понедельник
13:45
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.