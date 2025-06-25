Dövizler / POR
POR: Portland General Electric Co
42.79 USD 0.19 (0.45%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
POR fiyatı bugün 0.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.59 ve Yüksek fiyatı olarak 42.92 aralığında işlem gördü.
Portland General Electric Co hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
42.59 42.92
Yıllık aralık
39.54 49.85
- Önceki kapanış
- 42.60
- Açılış
- 42.80
- Satış
- 42.79
- Alış
- 43.09
- Düşük
- 42.59
- Yüksek
- 42.92
- Hacim
- 1.532 K
- Günlük değişim
- 0.45%
- Aylık değişim
- 0.35%
- 6 aylık değişim
- -3.67%
- Yıllık değişim
- -10.57%
21 Eylül, Pazar