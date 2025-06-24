КотировкиРазделы
Валюты / POR
Назад в Рынок акций США

POR: Portland General Electric Co

41.80 USD 0.56 (1.32%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс POR за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.80, а максимальная — 42.36.

Следите за динамикой Portland General Electric Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости POR

Дневной диапазон
41.80 42.36
Годовой диапазон
39.54 49.85
Предыдущее закрытие
42.36
Open
42.36
Bid
41.80
Ask
42.10
Low
41.80
High
42.36
Объем
1.471 K
Дневное изменение
-1.32%
Месячное изменение
-1.97%
6-месячное изменение
-5.90%
Годовое изменение
-12.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.