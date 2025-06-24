Валюты / POR
POR: Portland General Electric Co
41.80 USD 0.56 (1.32%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс POR за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.80, а максимальная — 42.36.
Следите за динамикой Portland General Electric Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости POR
Дневной диапазон
41.80 42.36
Годовой диапазон
39.54 49.85
- Предыдущее закрытие
- 42.36
- Open
- 42.36
- Bid
- 41.80
- Ask
- 42.10
- Low
- 41.80
- High
- 42.36
- Объем
- 1.471 K
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- -1.97%
- 6-месячное изменение
- -5.90%
- Годовое изменение
- -12.64%
