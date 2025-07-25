Dövizler / PNFP
PNFP: Pinnacle Financial Partners Inc
96.02 USD 1.66 (1.70%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PNFP fiyatı bugün -1.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 95.62 ve Yüksek fiyatı olarak 97.99 aralığında işlem gördü.
Pinnacle Financial Partners Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PNFP haberleri
Günlük aralık
95.62 97.99
Yıllık aralık
81.57 131.91
- Önceki kapanış
- 97.68
- Açılış
- 97.86
- Satış
- 96.02
- Alış
- 96.32
- Düşük
- 95.62
- Yüksek
- 97.99
- Hacim
- 2.300 K
- Günlük değişim
- -1.70%
- Aylık değişim
- 0.27%
- 6 aylık değişim
- -9.24%
- Yıllık değişim
- -0.15%
21 Eylül, Pazar