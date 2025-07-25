KurseKategorien
PNFP: Pinnacle Financial Partners Inc

97.68 USD 0.75 (0.77%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PNFP hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 96.87 bis zu einem Hoch von 98.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pinnacle Financial Partners Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
96.87 98.61
Jahresspanne
81.57 131.91
Vorheriger Schlusskurs
96.93
Eröffnung
97.60
Bid
97.68
Ask
97.98
Tief
96.87
Hoch
98.61
Volumen
3.733 K
Tagesänderung
0.77%
Monatsänderung
2.01%
6-Monatsänderung
-7.67%
Jahresänderung
1.58%
