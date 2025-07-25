Währungen / PNFP
PNFP: Pinnacle Financial Partners Inc
97.68 USD 0.75 (0.77%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PNFP hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 96.87 bis zu einem Hoch von 98.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pinnacle Financial Partners Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PNFP News
- Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Regional-bank stocks are hot, and this PNC purchase suggests the rally can continue
- PNC Financial (PNC) Buys Rival FirstBank For $4.1 Billion - TipRanks.com
- Synovus Financial: Series E Preferred Is Locked Into 7.8% Yield Until 2029 (NYSE:SNV)
- First Bancorp stock price target raised to $62 from $53 at KBW
- Pinnacle Financial, Synovus name leadership team to steer combined bank
- What Makes Pinnacle Financial (PNFP) a New Buy Stock
- M&As Rise to 4-Year High in July: Here's What it Means for Banks
- Pinnacle Financial Partners stock price target lowered to $95 by KBW
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- Synovus Financial stock rating reiterated at Buy by DA Davidson
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Pinnacle Financial director Burns buys $15,908 in shares
- Synovus CFO Gregory buys $97,800 in SNV stock
- Synovus Financial CEO Blair buys $199k in shares
- Synovus director Murphy buys $48,800 in company stock
- Pinnacle Financial Partners outlook revised to negative by Fitch
- Stephens lowers Pinnacle Financial Partners stock price target on merger
- Down 16.4% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Pinnacle Financial (PNFP)
- Raymond James downgrades Synovus Financial stock rating to Market Perform
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Pinnacle shares tumble as $8.6 billion deal for Synovus raises fears of stricter oversight
Tagesspanne
96.87 98.61
Jahresspanne
81.57 131.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 96.93
- Eröffnung
- 97.60
- Bid
- 97.68
- Ask
- 97.98
- Tief
- 96.87
- Hoch
- 98.61
- Volumen
- 3.733 K
- Tagesänderung
- 0.77%
- Monatsänderung
- 2.01%
- 6-Monatsänderung
- -7.67%
- Jahresänderung
- 1.58%
