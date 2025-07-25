通貨 / PNFP
PNFP: Pinnacle Financial Partners Inc
97.68 USD 0.75 (0.77%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PNFPの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり96.87の安値と98.61の高値で取引されました。
Pinnacle Financial Partners Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
96.87 98.61
1年のレンジ
81.57 131.91
- 以前の終値
- 96.93
- 始値
- 97.60
- 買値
- 97.68
- 買値
- 97.98
- 安値
- 96.87
- 高値
- 98.61
- 出来高
- 3.733 K
- 1日の変化
- 0.77%
- 1ヶ月の変化
- 2.01%
- 6ヶ月の変化
- -7.67%
- 1年の変化
- 1.58%
