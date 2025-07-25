Валюты / PNFP
PNFP: Pinnacle Financial Partners Inc
94.65 USD 0.70 (0.73%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PNFP за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.16, а максимальная — 95.43.
Следите за динамикой Pinnacle Financial Partners Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
93.16 95.43
Годовой диапазон
81.57 131.91
- Предыдущее закрытие
- 95.35
- Open
- 95.43
- Bid
- 94.65
- Ask
- 94.95
- Low
- 93.16
- High
- 95.43
- Объем
- 2.681 K
- Дневное изменение
- -0.73%
- Месячное изменение
- -1.16%
- 6-месячное изменение
- -10.54%
- Годовое изменение
- -1.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.