통화 / PNFP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PNFP: Pinnacle Financial Partners Inc
96.02 USD 1.66 (1.70%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PNFP 환율이 오늘 -1.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 95.62이고 고가는 97.99이었습니다.
Pinnacle Financial Partners Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PNFP News
- Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Regional-bank stocks are hot, and this PNC purchase suggests the rally can continue
- PNC Financial (PNC) Buys Rival FirstBank For $4.1 Billion - TipRanks.com
- Synovus Financial: Series E Preferred Is Locked Into 7.8% Yield Until 2029 (NYSE:SNV)
- First Bancorp stock price target raised to $62 from $53 at KBW
- Pinnacle Financial, Synovus name leadership team to steer combined bank
- What Makes Pinnacle Financial (PNFP) a New Buy Stock
- M&As Rise to 4-Year High in July: Here's What it Means for Banks
- Pinnacle Financial Partners stock price target lowered to $95 by KBW
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- Synovus Financial stock rating reiterated at Buy by DA Davidson
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Pinnacle Financial director Burns buys $15,908 in shares
- Synovus CFO Gregory buys $97,800 in SNV stock
- Synovus Financial CEO Blair buys $199k in shares
- Synovus director Murphy buys $48,800 in company stock
- Pinnacle Financial Partners outlook revised to negative by Fitch
- Stephens lowers Pinnacle Financial Partners stock price target on merger
- Down 16.4% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Pinnacle Financial (PNFP)
- Raymond James downgrades Synovus Financial stock rating to Market Perform
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Pinnacle shares tumble as $8.6 billion deal for Synovus raises fears of stricter oversight
일일 변동 비율
95.62 97.99
년간 변동
81.57 131.91
- 이전 종가
- 97.68
- 시가
- 97.86
- Bid
- 96.02
- Ask
- 96.32
- 저가
- 95.62
- 고가
- 97.99
- 볼륨
- 2.300 K
- 일일 변동
- -1.70%
- 월 변동
- 0.27%
- 6개월 변동
- -9.24%
- 년간 변동율
- -0.15%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K