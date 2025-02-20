Dövizler / PKST
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PKST: Peakstone Realty Trust
13.66 USD 0.22 (1.59%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PKST fiyatı bugün -1.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.58 ve Yüksek fiyatı olarak 13.91 aralığında işlem gördü.
Peakstone Realty Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PKST haberleri
- UBS, Peakstone Realty Trust hissesi için Al tavsiyesini 16 dolar hedefle yineliyor
- UBS reiterates Buy rating on Peakstone Realty Trust stock with $16 target
- Slacking Into A Rate Cut
- From Offices To Industrial: Peakstone Realty's Bold (And Risky) Transformation (NYSE:PKST)
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Peakstone sells $177 million in properties as industrial focus grows
- Truist Securities upgrades Peakstone Realty Trust stock to Buy on mispricing
- Peakstone Realty Trust (PKST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Peakstone Q2 2025 presentation highlights industrial transition, debt reduction progress
- Peakstone (PKST) Q2 AFFO Jumps 1,120%
- Peakstone Realty Trust (PKST) Q2 FFO and Revenues Lag Estimates
- American International Group (AIG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Easterly Government Properties (DEA) Meets Q2 FFO Estimates
- Diversified Healthcare (DHC) Meets Q2 FFO Estimates
- Braemar Hotels & Resorts (BHR) Q2 FFO Lag Estimates
- Implied Volatility Surging for Peakstone Realty Trust Stock Options
- Are Finance Stocks Lagging Axos Financial (AX) This Year?
- Alpine Income (PINE) Q2 FFO Miss Estimates
- Peakstone Realty Trust shareholders approve plan amendment
- The State Of REITs: April 2025 Edition
- Peakstone Realty Trust (PKST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Peakstone Realty Trust 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PKST)
Günlük aralık
13.58 13.91
Yıllık aralık
10.14 14.80
- Önceki kapanış
- 13.88
- Açılış
- 13.83
- Satış
- 13.66
- Alış
- 13.96
- Düşük
- 13.58
- Yüksek
- 13.91
- Hacim
- 302
- Günlük değişim
- -1.59%
- Aylık değişim
- 9.37%
- 6 aylık değişim
- 8.93%
- Yıllık değişim
- 0.07%
21 Eylül, Pazar