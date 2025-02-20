货币 / PKST
PKST: Peakstone Realty Trust
13.49 USD 0.01 (0.07%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PKST汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点13.25和高点13.62进行交易。
关注Peakstone Realty Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PKST新闻
- Slacking Into A Rate Cut
- From Offices To Industrial: Peakstone Realty's Bold (And Risky) Transformation (NYSE:PKST)
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Peakstone sells $177 million in properties as industrial focus grows
- Truist Securities upgrades Peakstone Realty Trust stock to Buy on mispricing
- Peakstone Realty Trust (PKST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Peakstone Q2 2025 presentation highlights industrial transition, debt reduction progress
- Peakstone (PKST) Q2 AFFO Jumps 1,120%
- Peakstone Realty Trust (PKST) Q2 FFO and Revenues Lag Estimates
日范围
13.25 13.62
年范围
10.14 14.80
- 前一天收盘价
- 13.48
- 开盘价
- 13.41
- 卖价
- 13.49
- 买价
- 13.79
- 最低价
- 13.25
- 最高价
- 13.62
- 交易量
- 246
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 8.01%
- 6个月变化
- 7.58%
- 年变化
- -1.17%
