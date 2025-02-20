Moedas / PKST
PKST: Peakstone Realty Trust
13.81 USD 0.36 (2.68%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PKST para hoje mudou para 2.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.42 e o mais alto foi 13.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Peakstone Realty Trust. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
13.42 13.86
Faixa anual
10.14 14.80
- Fechamento anterior
- 13.45
- Open
- 13.43
- Bid
- 13.81
- Ask
- 14.11
- Low
- 13.42
- High
- 13.86
- Volume
- 112
- Mudança diária
- 2.68%
- Mudança mensal
- 10.57%
- Mudança de 6 meses
- 10.13%
- Mudança anual
- 1.17%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh