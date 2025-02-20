Divisas / PKST
PKST: Peakstone Realty Trust
13.45 USD 0.04 (0.30%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PKST de hoy ha cambiado un -0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.25, mientras que el máximo ha alcanzado 13.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Peakstone Realty Trust. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
13.25 13.84
Rango anual
10.14 14.80
- Cierres anteriores
- 13.49
- Open
- 13.62
- Bid
- 13.45
- Ask
- 13.75
- Low
- 13.25
- High
- 13.84
- Volumen
- 309
- Cambio diario
- -0.30%
- Cambio mensual
- 7.69%
- Cambio a 6 meses
- 7.26%
- Cambio anual
- -1.47%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B