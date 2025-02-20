Währungen / PKST
PKST: Peakstone Realty Trust
13.73 USD 0.15 (1.08%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PKST hat sich für heute um -1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.70 bis zu einem Hoch von 13.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Peakstone Realty Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
13.70 13.91
Jahresspanne
10.14 14.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.88
- Eröffnung
- 13.83
- Bid
- 13.73
- Ask
- 14.03
- Tief
- 13.70
- Hoch
- 13.91
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- -1.08%
- Monatsänderung
- 9.93%
- 6-Monatsänderung
- 9.49%
- Jahresänderung
- 0.59%
