PKST: Peakstone Realty Trust

13.73 USD 0.15 (1.08%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PKST hat sich für heute um -1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.70 bis zu einem Hoch von 13.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die Peakstone Realty Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
13.70 13.91
Jahresspanne
10.14 14.80
Vorheriger Schlusskurs
13.88
Eröffnung
13.83
Bid
13.73
Ask
14.03
Tief
13.70
Hoch
13.91
Volumen
48
Tagesänderung
-1.08%
Monatsänderung
9.93%
6-Monatsänderung
9.49%
Jahresänderung
0.59%
