PKST: Peakstone Realty Trust
13.49 USD 0.01 (0.07%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PKST за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.25, а максимальная — 13.62.
Следите за динамикой Peakstone Realty Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.25 13.62
Годовой диапазон
10.14 14.80
- Предыдущее закрытие
- 13.48
- Open
- 13.41
- Bid
- 13.49
- Ask
- 13.79
- Low
- 13.25
- High
- 13.62
- Объем
- 246
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 8.01%
- 6-месячное изменение
- 7.58%
- Годовое изменение
- -1.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.