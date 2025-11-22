PINE-PA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Alpine Income Property Trust, Inc. hisse senedi 24.80 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 24.50 - 24.85 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 24.50 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 86 değerine ulaştı. PINE-PA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Alpine Income Property Trust, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Alpine Income Property Trust, Inc. hisse senedi şu anda 24.80 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.85% ve USD değerlerini izler. PINE-PA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

PINE-PA hisse senedi nasıl alınır? Alpine Income Property Trust, Inc. hisselerini şu anki 24.80 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 24.80 ve Ask 25.10 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 86 ve günlük değişim oranı 1.22% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PINE-PA fiyat hareketlerini takip edin.

PINE-PA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Alpine Income Property Trust, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 24.04 - 24.85 ve mevcut fiyatı 24.80 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 24.80 veya Ask 25.10 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.85% ve 6 aylık değişim oranı 0.85% değerlerini karşılaştırır. PINE-PA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Alpine Income Property Trust, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Alpine Income Property Trust, Inc. hisse senedi yıllık olarak 24.85 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 24.04 - 24.85). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 24.50 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Alpine Income Property Trust, Inc. performansını takip edin.

Alpine Income Property Trust, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 24.04 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 24.80 ve hareket ettiği yıllık aralık 24.04 - 24.85 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PINE-PA fiyat hareketlerini izleyin.